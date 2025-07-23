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Güney Kıbrıs’a yolcu hareketliliği 2024’te yüzde 2,7 arttı

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Rum İstatistik Dairesi 2024’te Güney Kıbrıs’a giden yolcuların 2023’e göre yüzde 2,7 oranında arttığını, 2024’te toplam gelen yolcu sayısında 6 milyon 285 bin 427’e ulaşıldığını açıkladı.
Güney Kıbrıs’a yolcu hareketliliği 2024’te yüzde 2,7 arttı

Rum İstatistik Dairesi 2024’te Güney Kıbrıs’a giden yolcuların 2023’e göre yüzde 2,7 oranında arttığını, 2024’te toplam gelen yolcu sayısında 6 milyon 285 bin 427’e ulaşıldığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre ülkeye geliş-gidişlerde yüzde 97,7 oranında havayolunun tercih edildiğine işaret eden daire turist gelişlerinde ise 2024’te, 2023’e (toplam 3 milyon 845 bin 652) göre yüzde 5,1 artış yaşandığını ve toplam 4 milyon 40 bin 200 turist geldiğini belirtti.

 

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