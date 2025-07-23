Güney Kıbrıs’a yolcu hareketliliği 2024’te yüzde 2,7 arttı

Rum İstatistik Dairesi 2024’te Güney Kıbrıs’a giden yolcuların 2023’e göre yüzde 2,7 oranında arttığını, 2024’te toplam gelen yolcu sayısında 6 milyon 285 bin 427’e ulaşıldığını açıkladı.

Rum İstatistik Dairesi 2024’te Güney Kıbrıs’a giden yolcuların 2023’e göre yüzde 2,7 oranında arttığını, 2024’te toplam gelen yolcu sayısında 6 milyon 285 bin 427’e ulaşıldığını açıkladı.

Haravgi ve diğer gazetelere göre ülkeye geliş-gidişlerde yüzde 97,7 oranında havayolunun tercih edildiğine işaret eden daire turist gelişlerinde ise 2024’te, 2023’e (toplam 3 milyon 845 bin 652) göre yüzde 5,1 artış yaşandığını ve toplam 4 milyon 40 bin 200 turist geldiğini belirtti.