Güney Kıbrıs’da okullara yönelik bombalı saldırı alarmı verildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) genelindeki okullar, bu sabah yeni tehdit e-postaları almalarının ardından alarma geçti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği konusundaki endişeler artarken, Rum polisi geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yetkililere göre, 15’ten fazla okul tehdit içerikli e-postalar aldığını bildirdi. Mesajlarda şiddet içerikli ifadeler ve aşırılık yanlısı ideolojilere yönelik atıflar yer alıyor. Polis, durumu ciddi bir güvenlik riski olarak değerlendirerek özel müdahale protokollerini devreye soktu.

Suç önleme ve müdahale süreçlerini yöneten emniyet müdür yardımcısının denetiminde bir kriz merkezi kurularak çalışmalarına başladı. Güvenlik uzmanları, tehditleri değerlendirmek ve eğitim kurumlarının korunmasını sağlamak için koordineli bir şekilde hareket ettiklerini belirtti.

Etkilenen okullarda güvenlik önlemleri artırılırken, polis devriyeleri sıklaştırıldı. Rum Eğitim Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışan güvenlik güçleri, okul yöneticilerine gerekli yönlendirmeleri sağlıyor.

Yetkililer, benzer bir tehdit e-postasının 17 Mayıs 2024 tarihinde de gönderildiğini doğruladı ve olayın tekrar etmesi, planlı bir tehdit olabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Mayıs ayındaki mesajda şiddet, dini aşırılık ve Sri Lanka’daki saldırılara benzer tehditler yer alıyordu. Son gönderilen e-postada da benzer bir söylem kullanıldığı, bombalı saldırılar konusunda uyarılar yapıldığı ve yıkım vaat edildiği belirtildi.

Yunanca yazılan e-postada, bombalara, İslam hukukuna ve inanmayanlara yönelik misilleme tehdidine atıfta bulunuluyor. “Kıyılara terör ekme” ve “gökyüzünü ateşle doldurma” ifadelerinin yer aldığı mesaj, “Sadece İslam kalacak” şeklindeki ifadelerle sona eriyor.

Yetkililer, tehdit mesajını gönderenin Mayıs ayındakiyle aynı kişi olup olmadığı konusunda net bir açıklama yapmadı. Ancak siber suçlarla mücadele ekipleri, tehdit e-postalarının kaynağını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Müfettişler, tehditlerin inandırıcılığını değerlendirirken, bunun organize bir korku yayma girişimi olup olmadığını da araştırıyor.

Herhangi bir fiziksel saldırı bildirilmemiş olsa da tehditler, öğrenci velileri ve öğretmenler arasında ciddi endişeye neden oldu. Hükümet, güvenlik soruşturmaları devam ederken halka sakin olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yetkililerin gelişmelerle ilgili kamuoyuna düzenli bilgilendirme yapması beklenirken, polis sosyal medyada yanlış bilgi ve spekülasyon yaymanın soruşturmayı sekteye uğratabileceği konusunda uyarıda bulundu.