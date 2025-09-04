  • BIST 10832.59
  • Altın 4685.988
  • Dolar 41.1712
  • Euro 48.1148
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Güney Kıbrıs’ta 10 bin 225 kişi işsiz

» »
Güney Kıbrıs’ta ağustos ayında kayıtlı işsiz sayısı 10 bin 225 kişi olarak açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta 10 bin 225 kişi işsiz

Politis gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak, bu yılın ağustos ayındaki işsiz sayısında, temmuz ayına göre küçük bir artış yaşandığını; geçen yılın ağustos ayıyla kıyaslandığında ise işsiz sayısının azaldığını yazdı.

Haberde, Avrupa İstatistik Dairesi’nin verilerine göre ise Güney Kıbrıs’ta haziran ayında yüzde 4,7 olan işsizliğin, temmuz ayında yüzde 5’e yükseldiği kaydedildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Hristodulidis, tutuklu bulunan Kıbrıslı Rumların serbest kalması için uğraşıyor29 Ağustos 2025 Cuma 11:45
  • Rum liderliğinde siyasi linç tartışması28 Ağustos 2025 Perşembe 12:05
  • Rum Meclisi, "Göçmenlerin" TMK’ya başvurmasını engellemek için fon kurmayı hedefliyor27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:26
  • Fidias, podcast yayınında "kahraman" Avksentiu hakkındaki sözler nedeniyle tepki çekti25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:00
  • Güney Kıbrıs’taki çalışma saatleri AB ortalamasından daha uzun22 Ağustos 2025 Cuma 12:27
  • Güney Kıbrıs sürdürülebilir kalkınma hedefleri sıralamasında AB’de sonuncu sırada20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:19
  • Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında turist sayısında yüzde 6,9 artış20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:50
  • Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 48 kişi denizde yaşamını yitirdi19 Ağustos 2025 Salı 12:18
  • Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarı rekor düzeyde...18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:53
  • Güney Kıbrıs’ta Jet Ski’yle kaybolan şahıs bulundu18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti