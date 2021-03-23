  • BIST 1.374
  • Altın 441,271
  • Dolar 7,8790
  • Euro 9,3667
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA7910 test 13'ü yerel 23 pozitif vaka

Güney Kıbrıs'ta 131 bin aşılama yapıldı

» »
Rum kesiminin, korona virüsün tespit edilmesi için yapılan testler konusunda Avrupa devletleri arasında birinci, aşılama konusunda ise beşinci sırada olduğu ifade edildi.
Güney Kıbrıs'ta 131 bin aşılama yapıldı

Rum kesiminin, korona virüsün tespit edilmesi için yapılan testler konusunda Avrupa devletleri arasında birinci, aşılama konusunda ise beşinci sırada olduğu ifade edildi.

Alithia gazetesinde yer alan haberde, 15-21 Mart tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta 314 bin 182 test yapıldığı ve bunların 291 bin 789’unun hızlı antijen testi olduğu belirtilirken, 21 Mart tarihine kadar ise Güney Kıbrıs’ta 131 bin 623 aşılama yapıldığı kaydedildi.

Bunlardan 37 bin 109’unun iki dozu da alarak aşılarını tamamlayan kişiler olduğu belirtilirken, Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayının ilk haftasına kadar yaklaşık 310 bin kişinin en azından aşının ilk dozunu almış olmasının beklendiğini ekledi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde Polis, Yeşil Hat'daki dikenli telleri kesenleri arıyor21 Mart 2021 Pazar 15:08
  • Limasol’daki lise yakılmak istendi21 Mart 2021 Pazar 15:06
  • Bir grup Rum, ara bölgedeki dikenli telleri kesip Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın etrafına döşedi21 Mart 2021 Pazar 12:45
  • Güney Kıbrıs'a bir milyon ağaç dikilecek!20 Mart 2021 Cumartesi 14:42
  • İnterpol'ün aradığı Rus Baf'ta yakalandı20 Mart 2021 Cumartesi 14:24
  • Kıbrıs Sorunu Güney Kıbrıs Meclisi'nde tartışıldı20 Mart 2021 Cumartesi 13:00
  • Güney kıbrıs'ta 364 yeni Covid-19 vakası19 Mart 2021 Cuma 20:31
  • Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşılarının Yapılmasına Yeniden Başlanıyor19 Mart 2021 Cuma 13:57
  • Limasol’un Yeniden Kapanma İhtimali Gündemde18 Mart 2021 Perşembe 13:22
  • Güney Kıbrıs’ta 382 yeni vaka17 Mart 2021 Çarşamba 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti