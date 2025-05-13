Güney Kıbrıs’ta 59 dilencilik vakası

Güney Kıbrıs’ta son üç yılda 59 dilencilik vakasının tespit edildiği, bu vakalardan bazılarına konu olan kişilerin insan ticaretine karıştıklarının belirlendiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta dilencilik vakaları konusunun dün Rum Meclisi İnsan Hakları Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre komitede gündeme gelen bazı veriler, 2022-25 döneminde Rum polisinin toplam 59 dilencilik vakası tespit ettiğini ortaya koydu.

Dilencilik yapanların büyük bölümünün bunu yapmaya zorlandıkları ve bazılarının insan ticareti mağduru olan yabancı uyruklu kişiler oldukları belirtilen haberde, bu sebeple tutuklanan iki kişinin hapis cezası aldıkları, üçüncü bir kişinin ise yurt dışına kaçtığının tespit edildiği aktarıldı.