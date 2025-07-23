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Güney Kıbrıs’ta aşırı sıcaklar yüzünden turuncu alarm verildi: Çalışma yasağı kararı alındı

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Rum Meteoroloji Dairesi, sıcaklığın 44 dereceye ulaşacağı uyarısıyla turuncu alarm verdi. Rum Çalışma Bakanlığı, 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada ağır işlerin ve teslimatların durdurulmasını emretti.
Güney Kıbrıs’ta aşırı sıcaklar yüzünden turuncu alarm verildi: Çalışma yasağı kararı alındı

Rum Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 44 dereceye yükselmesi beklendiğinden bugün turuncu alarm ilan etti.

Rum Çalışma Bakanlığı Çalışma Teftiş Kurulu da 12.00-16.00 saatleri arasında açık havadaki çalışmalara ara verilmesi emri yayımladı.

Rum internet gazetelerine göre, yazılı emirde, işverenlere ve serbest meslek sahiplerine aşırı yüksek sıcak riski seviyesi turuncu ilan edilen 12.00-16.00 saatleri arasında açık alandaki tüm ağır ve orta ağırlıklı işlerin durdurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada motosiklet, bisiklet gibi iki tekerlekli araçlar ile scooter vb araçlar ile dağıtım ve teslimat işlerine de belirtilen süre içerisinde ara verilmesi gerektiği kaydedildi.

KUZEY KIBRIS'TA DURUM: BAKANLIK DÜN METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN HAFTALIK HAVA DURUMUNU RAPOR ETTİ; ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILACAK

Kıbrıs'ın kuzeyinde ise Kıbrıs Postası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bakanlık dün Meteoroloji Dairesi’nden haftalık hava durumu raporunu talep etti. Alınacak resmi meteorolojik veriler doğrultusunda dışarıda çalışma saatlerine ilişkin bir düzenleme yapılması planlanıyor.

Bakanlığın, özellikle iç bölgelerdeki yüksek sıcaklık nedeniyle, dış ortamda çalışanların sağlığını korumaya yönelik yeni bir karar alıp almayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek. İlgili rapordan çıkacak sonuca göre öğle saatlerinde çalışmanın yasaklanması bekleniyor. 

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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