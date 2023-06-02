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Güney Kıbrıs’ta Avusturyalı dalgıç Axel Scholler, dalış yaptığı sırada hayatını kaybetti

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Protara-Golden Coast bölgesinin 1.4 deniz mili açığında batık aramak için dalış yapan Avusturyalı dalgıç 60 yaşındaki Axel Scholler hayatını kaybetti.
Güney Kıbrıs’ta Avusturyalı dalgıç Axel Scholler, dalış yaptığı sırada hayatını kaybetti

Protara-Golden Coast bölgesinin 1.4 deniz mili açığında batık aramak için dalış yapan Avusturyalı dalgıç 60 yaşındaki Axel Scholler’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Rum polisi dün öğle saatlerinde 100 metre derine dalan Scholler’in, dalışa birlikte gittiği arkadaşı tarafından deniz yüzeyinde baygın halde bulunduğunu açıkladı. Rum yetkili birimlerinin müdahalesiyle denizden çıkarılıp, hastaneye götürülen Scholler'in ölü olduğunun saptandığı ancak ölüm sebebinin tespiti için önümüzdeki dönemde otopsi yapılacağı kaydedildi.

Axel Scholler’in aslen Avusturyalı olup, Protara’da ikamet ettiği belirtildi.

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