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Güney Kıbrıs'ta bir yangın da Arodez'de ...

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Limasol bölgesinde geniş bir alanı kapsayan yangını söndürme çalışmaları sürerken; bir yangın da Baf’a bağlı Arodez köyünde çıktı. “Sigmalive” haber sitesine göre Rum İtfaiye Basın Sözcüsü Andreas Kettis ekiplerin ve iki helikopterin bölgeye gönderildiğ
Güney Kıbrıs'ta bir yangın da Arodez'de ...

Limasol'da şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden canlanan yangın söndürme çalışmaları 14 hava aracıyla sürüyor. AB 'den iki "Cadair" uçağı,  Ürdün, İsrail, Mısır ve İspanya’dan ise toplam 8 uçağın adaya gelmesi bekleniyor.

“Sigmalive” haber sitesi Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına dayanarak AB Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin yangın söndürme çalışmalarına katılması amacıyla iki “Candair” uçağını Güney Kıbrıs’a göndereceğini belirtti.

Rum Enerji Bakanı Yogos Papanastasiu ile Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunan Mısır Petrol Bakanı Karim Badawi’nin bugün Limasol’daki koordinasyon merkezini ziyaretleri sırasında yaptıkları ortak açıklamada, yangın söndürme çalışmaları için öğleden sonraya kadar Mısır’dan da iki helikopterin geleceğini de duyurdular.

Aynı haber sitesi bir başka haberinde ise Rum Sivil Savunma ekipleri ile polisin, süren yangın nedeniyle Gilan köyünün kuzey tarafının boşaltılmasına karar verdiğini dile getirdi.

 

-Yangınlar yine canlandı

RİK’e göre İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis yangınların  yeniden canlanması nedeniyle itfaiye ekiplerinin büyük mücadele verdiğini belirtti. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok zor bir durumun söz konusu olduğunu belirten Kettis, yangın söndürme çalışmalarına 14 hava aracının katıldığını ayrıca Ürdün, İsrail, Mısır ve İspanya’dan da toplam 8 uçağın beklendiğini söyledi.

“Philenews” haber sitesine göre bir yangın şu anda Omodos bölgesindeki şarap imalathanesinin üzerindeki alanda devam ederken diğeri Gilan, Mandria, Ay.Sila sanayi bölgesinin kuzeyinde ve Alassa’ya doğru ilerliyor.

 

-Limasol Kaymakamı’ndan açıklama

Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RİK’in haberine göre Limasol Kaymakamı İlektra Panayotu yaptığı açıklamada ellerinde şu ana kadar 32’sinin tamamen yandığı 53 evin ciddi zarar gördüğü bilgisinin bulunduğunu ifade etti.  Panayotu ayrıca şu ana kadar 88 aracın, bir fabrikanın, bir restoran ve bir de deponun yandığını belirtti.  

-Sağlık Bakanı’ndan açıklama...Tedavi gören kişi sayısı 50 

Rum Sağlık Bakanı Mihalis Damianos ise Lefkoşa Rum Genel Hastanesinde yanık tedavisi gören iki kişiyi ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada bahse konu iki kişinin sağlık durumunun kritik olmamakla birlikte ciddi olduğunu söyledi.

Damianos, yanık tedavisi gören kişilerden birinin, vücudunun yüzde 35’inde yanıklar bulunan 69 yaşındaki erkek şahıs diğerinin de  daha hafif yanıkları olan bir  kadın olduğunu ifade etti. Damianos, acil servislerde tedavi alan kişi sayısının 50 olduğunu, çoğunun solunum şikayetleri üzerine hastanelere başvurduklarını söyledi.  

-Letimbiotis’ten yangın mağdurları için açıklama

“Sigmalive” haber sitesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, bir açıklama yaparak yangın mağdurları için bazı tedbirler açıkladı. Yangın sonucunda iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerinde duyulan üzüntüyü dile getiren Letimbiotis, hükümetin; muhtarlıklara derhal ödeme yapacağını, hasarların derhal gidereceğini, yangın mağdurlarının ihtiyaçlarınıkarşılayacağını  ve geçici konut sağlayacağını ifade etti.

 

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