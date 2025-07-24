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Güney Kıbrıs’ta çıkan büyük yangında kundaklama şüphesi araştırılıyor

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Güney Kıbrıs’ta dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 100 kilometrekarelik alana yayılan büyük yangının çıkış sebebinin kundaklama olabileceği belirtiliyor.
Güney Kıbrıs’ta çıkan büyük yangında kundaklama şüphesi araştırılıyor

“Philenews” haber sitesine göre, Rum İtfaiyesi Şefi Nikos Longinos, Rum radyosuna yaptığı açıklamada yangın çıktığını gören kişilerin itfaiyeye haber verdiğinde, yangının birbirine yaklaşık 100 metre uzaklıktaki iki farklı noktada aynı anda başladığını ve daha somut olarak, çöplüğün bulunduğu köprünün altında çıktığını söylediklerini açıkladı.

Longinos, polise bu ifadenin doğruluğunun araştırılması için talimat verildiğini kaydederken, yangında bazı bölgelerin hala aktif şekilde alevler içerisinde olduğunu ve durumun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

Öte yandan “Alphanews” haber sitesi de, Rum Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun yaptığı açıklamada, ellerindeki ilk bilgilerin yangının kötü niyetle çıkarıldığı şeklinde olduğunu aktardı.

 

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