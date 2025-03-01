Güney Kıbrıs’ta düşük maaşla çalışanların oranı yüzde 20

Avrupa İstatistik Birimi (Eurostat) tarafından 2022 yılıyla ilgili dün yayımlanan verilere göre Güney Kıbrıs düşük maaşlı çalışanlarla ilgili AB’deki en yüksek oranlardan birine sahip.

Avrupa İstatistik Birimi (Eurostat) tarafından 2022 yılıyla ilgili dün yayımlanan verilere göre Güney Kıbrıs düşük maaşlı çalışanlarla ilgili AB’deki en yüksek oranlardan birine sahip.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde 2022 yılında bazı AB ülkelerindeki düşük maaşa sahip çalışanların oranına yer verdi, en yüksek orana yüzde 26,8’le Bulgaristan’ın sahip olduğunu, Güney Kıbrıs’taki düşük ücretli çalışanların oranının ise yüzde 20 olduğunu belirtti.