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Güney Kıbrıs’ta elektrikte yeni döneme giriliyor

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Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim’den itibaren Tam Rekabetçi Elektrik Pazarı’na (AAİ) geçilmesi kararı alındı.
Güney Kıbrıs’ta elektrikte yeni döneme giriliyor

Politis gazetesi, “Elektrik Enerjisi Pazarında Yeni Harita” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Enerjisi Düzenleme Kurulu’nun (RAEK) 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren Tam Rekabetçi Elektrik Pazarı’na  (AAİ) geçilmesini dün onayladığını yazdı.

Gazete, Rum “Kıbrıs Taşıma Sistemi İdaresi” koordinasyonunda gerçekleştirilecek açılımın en büyük etkisinin, elektrik enerjisi fiyatlandırmasında olacağını, enerji fiyatlamasının her yarım saatte bir, piyasa fiyatları temelinde yapılacağını aktardı.

Söz konusu pazarın uygulamaya konmasıyla, gelecekte yapılacak enerji alım satımlarında üretici ve sağlayıcılar arasında sözleşme imzalanabileceğini ve her yarım saate bir belirlenecek elektrik enerji fiyatıyla en uygun fiyat arasında seçim yapılabileceğini belirten gazete, böylelikle rekabetçi bir piyasa olacağını vurguladı.

Haberde, yerleştirilecek akıllı sayaçların ise tüketicilere, elektriğin en ucuz olduğu saat dilimlerinden faydalanma imkanı vereceği belirtilirken, tüm bu bilgilere karşın gerçeklerin tam olarak öyle olmadığı vurgulandı.

Gazete, serbest piyasaya geçilmesi durumunda elektrik fiyatlarında belirli zaman dilimlerinde ufak da olsa ucuzlama, bazı zaman dilimlerinde ise fiyat yükselişleri yaşanabileceğini belirtirken özellikle uygulamanın başladığı ilk zamanlarda tüketicilerin fazla bir avantaj elde edemeyeceğini yazdı.

Haberde ayrıca, elektrik enerjisinin, ancak doğal gazla üretime geçildiğinde, en fazla yüzde 5 ila 10 bandında ucuzlamasının öngörüldüğü de vurgulandı.

 

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