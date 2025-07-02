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Güney Kıbrıs’ta enflasyon euro bölgesindekinden daha düşük

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Güney Kıbrıs’ın euro bölgesi uyumlaştırılmış fiyat endeksindeki artışın, haziran ayında, diğer euro bölgesi ülkelerinden daha düşük olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta enflasyon euro bölgesindekinden daha düşük

Güney Kıbrıs’ın euro bölgesi uyumlaştırılmış fiyat endeksindeki artışın, haziran ayında, diğer euro bölgesi ülkelerinden daha düşük olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Kıbrıs’ta Euro Bölgesi Enflasyonu Daha Düşük” başlıklı haberine göre, haziran ayında Euro Bölgesindeki enflasyon ile ilgili araştırmada; Güney Kıbrıs’ta artış yüzde 0,5, Euro Bölgesinde ise artış yüzde 2’nin üzerinde çıktı.

Gazete, Rum İstatistik Dairesi’nin ise Tüketici Fiyatları Endeksini (TÜFE) yarın açıklayacağını yazdı.

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