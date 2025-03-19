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Güney Kıbrıs’ta gençlerin işsizlik oranı azaldı, maaşlar arttı

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Güney Kıbrıs’ta 25 yaş altı gençlerin işsizlik oranında azalma olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta gençlerin işsizlik oranı azaldı, maaşlar arttı

Politis gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre Güney Kıbrıs’ta, 2023 yılının mart ayında yüzde 16,1 olan işsizlik oranının, 2024 yılının aralık ayında yüzde 9,9’a düştüğünü yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın işsiz gençler kategorisinde Avrupa Birliği ülkeleri arasında en düşük orana sahip olduğunu kaydetti.

-İşçilik ücreti ve maaşlarda artış

Gazete, bir diğer haberinde de 2024 yılının son 3 ayında (ekim-kasım-aralık), saatlik işçilik ücretinde 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 oranında artış kaydedildiğini; işçilik ücretini oluşturan unsurlardan maaşlar ve yevmiyelerin yüzde 5,3; maaş dışı maliyetin de yüzde 7 oranında arttığını yazdı.

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