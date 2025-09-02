  • BIST 11275.8
  • Altın 4602.52
  • Dolar 41.1576
  • Euro 47.9124
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

Güney Kıbrıs’ta işsizlik Temmuz 2025’te yüzde 5’e yükseldi

» »
Eurostat verilerine göre Güney Kıbrıs’ta Temmuz 2025’te işsizlik oranı Haziran ayındaki yüzde 4,7’den yüzde 5’e çıktı. İşsiz sayısı 27 bine yükselirken, AB ortalaması olan yüzde 5,9’un altında seyretmeye devam etti.
Güney Kıbrıs’ta işsizlik Temmuz 2025’te yüzde 5’e yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat)verilerine göre Güney Kıbrıs’taki Temmuz 2025’teki işsizlik oranının yükseliş eğilimiyle yüzde 5 olarak kaydedildi.

Haravgi gazetesi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Temmuz 2025’deki işsizlik oranının, 4.7 olan Haziran 2025’e göre, yüzde 5 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre işsiz sayısı 25 bin olan haziran ayına göre temmuzda 27 bine yükseldi.

Bununla birlikte Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, yüzde 5.9 olan AB ortalamasına göre düşük seviyede seyretti.

Erkeklerdeki işsizlik oranı (Temmuz 2025) yüzde 4,5; kadınlarda yüzde 5,6 şeklinde yer alırken 25 yaş altındaki gençlerdeki işsizlik oranı Haziran 2025’te ise yüzde 14,8 olarak kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’taki çalışma saatleri AB ortalamasından daha uzun22 Ağustos 2025 Cuma 12:27
  • Güney Kıbrıs sürdürülebilir kalkınma hedefleri sıralamasında AB’de sonuncu sırada20 Ağustos 2025 Çarşamba 12:19
  • Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında turist sayısında yüzde 6,9 artış20 Ağustos 2025 Çarşamba 11:50
  • Güney Kıbrıs’ta son beş yılda 48 kişi denizde yaşamını yitirdi19 Ağustos 2025 Salı 12:18
  • Güney Kıbrıs’ta 2025 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarı rekor düzeyde...18 Ağustos 2025 Pazartesi 12:53
  • Güney Kıbrıs’ta Jet Ski’yle kaybolan şahıs bulundu18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:56
  • Baf’ta cinayet.. Hayat arkadaşını öldürdü, oğlunu öldürmeye çalıştı18 Ağustos 2025 Pazartesi 11:29
  • 5 yılda 195 “altın pasaport” dosyasından sadece 7’si tamamlandı, 4’ü yargıda17 Ağustos 2025 Pazar 14:46
  • Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil17 Ağustos 2025 Pazar 14:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşen Çıdan cinayetiyle ilgili karar, 10 Eylül’de açıklanacak14 Ağustos 2025 Perşembe 11:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti