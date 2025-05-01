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Güney Kıbrıs'ta kalan Türk mallarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündemde

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Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili on yıllardır süren başıbozuklukları sonlandırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler, Meclis’te onaylanmak üzere sunulacak.
Güney Kıbrıs'ta kalan Türk mallarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündemde

Güney Kıbrıs’ta kalan Türk mallarıyla ilgili bazı yeni düzenlemelerin Meclis'te onaylanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Türk Mallarıyla İlgili Başıbozukluğa Son” başlıklı haberinde, meclisin onaylayacağı yeni düzenlemelerle Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili on yıllardır süren başıbozukluklara son verileceğini yazdı.

Gazete, uygulanacak temel farklılıklara da atıfta bulunarak, bunlar arasında "Kıbrıs Türk Malları Vasisi de olan İçişleri Bakanının istediğini yapma konusundaki takdir yetkisine son verilmesi; Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili başvuruda bulunan göçmenlerin gelirleri ve KKTC’de sahip oldukları mülklere göre kategorilere ayrılması; Ticari taşınmazların devren kiralanması olayının ortadan kaldırılmasının" bulunduğunu ifade etti.

Gazete, ticari gayrimenkul sahiplerinin, kendilerine hangi prosedürlerle verildiğinden bağımsız olarak, bunlara sahip olmayı sürdüreceğini de ekledi.

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