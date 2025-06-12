  • BIST 9557.82
  • Altın 4254.216
  • Dolar 39.3225
  • Euro 45.6546
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKADipkarpaz’da bayramda çevreye Zarar Verenlere Tepki

Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının sayısında artış

» »
Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının sayısında artış: Sayı 55 bin 305 kişiye ulaştı
Güney Kıbrıs’ta kamu memurlarının sayısında artış

Güney Kıbrıs’ta kamudaki memur sayısının 55 bin 305 kişi olduğu açıklandı.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayandırdığı haberinde, bu yılın mayıs ayındaki kamu çalışanlarının sayısında, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 0,9’luk artış kaydedildiğini yazdı.

Gazete, kamudaki çalışan sayısında 479 kişilik artış yaşandığını ve bu artışın yüzde 0,1’inin memur sayısında, yüzde 3,3’ünün de öğretmen sayısında yaşandığını belirtti. Güvenlik güçlerinde çalışan memur sayısında da yüzde 0,8’lik azalma olduğu ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum partileri, casino sektörünün büyütülmesini tartıştı11 Haziran 2025 Çarşamba 12:37
  • Güney’de kalan Türk mallarının listesi üç ayda bir yayınlanacak11 Haziran 2025 Çarşamba 10:46
  • Hristodulidis ile Guterres Fransa’da bir araya geldi10 Haziran 2025 Salı 12:56
  • Limasol’da evde çıkan yangın can aldı09 Haziran 2025 Pazartesi 13:35
  • İngiliz üs polisi ile Rum polisinden ortak göçmen operasyonu07 Haziran 2025 Cumartesi 14:12
  • Rum polisinin trafik suçları mobeseye takıldı07 Haziran 2025 Cumartesi 14:01
  • İngiliz üs polisi ile Rum polisinden ortak göçmen operasyonu07 Haziran 2025 Cumartesi 12:30
  • Limasol'da bıçaklama ve kurşunlama06 Haziran 2025 Cuma 18:23
  • Rum basını yazdı: Savunma sanayii alanındaki Rum şirketlerin faaliyetleri04 Haziran 2025 Çarşamba 12:14
  • Güney Kıbrıs'ta en fazla oturma izni alanlar Çinliler02 Haziran 2025 Pazartesi 13:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti