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Güney Kıbrıs’ta kreşte işkence iddiası: 8 aylık bebeğin sırtında diş izleri bulundu

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Oroklini’deki özel bir kreşte 8 aylık bir bebeğin yüzünde morluklar ve sırtında diş izleri tespit edildi. Baba, bebeğini cuma günü kreşten aldığında vücudundaki izleri fark ederek polise şikâyetçi oldu.
Güney Kıbrıs’ta kreşte işkence iddiası: 8 aylık bebeğin sırtında diş izleri bulundu

Oroklini’deki bir özel kreşte 8 aylık bebeğe işkence yapıldığı, bebeğin yüzünde morluklar ve sırtında diş izleri olduğu bildirildi.

Alithia ve Fileleftheros 8 aylık kız bebeğin babası, polise, cuma günü kreşten aldığı bebeğinin yüzünde morluklar sırtında da diş izleri olduğu şikayetinde bulundu. Kreşte inceleme yapan polis, gerekli çalışma izinleri olmayan kreşi, kaçak çalıştığı için kapattı. Polis, bebeğin vücudundaki izlerin kreş çalışanları tarafından mı yoksa kreşteki başka bir çocuk tarafından mı yapıldığını araştırıyor.

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