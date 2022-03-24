Güney Kıbrıs'ta Marketlerde Ürün Sıkıntısı Beklenmiyor

Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanması muhtemel ürün sıkıntısı konusunda Rum Marketçiler Birliği tarafından açıklama yapıldı.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Marketçiler Birliği Yürütme Sekreteri Andreas Hacıadamu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle piyasalarda ürün kıtlığı yaşanmasının beklenmediğini belirterek, toplumu sakinleştirmeye çalıştı.

Hacıadamu, son günlerde üyeleriyle iletişim halinde olduklarını ve üyelerin, geçici eksikliklerin ötesinde herhangi bir eksiklikten bahsetmediğini ifade etti.

Hacıadamu, ciddi sorunlar yaşamayacak olmalarının nedeninin de piyasanın büyüklüğü olacağını, bu tür krizlerde bunun büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.