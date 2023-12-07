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Güney Kıbrıs’ta öğrenci başarı ortalaması düşüşte

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Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) tarafından 81 ülkede yapılan son değerlendirmede, Güney Kıbrıs’taki öğrencilerin başarı ortalamasında düşüş saptandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta öğrenci başarı ortalaması düşüşte

Fileleftheros gazetesi, “PISA 2022” araştırmasına göre, 15 yaşındaki öğrencilerin yüzde 61’inin okuduğunu anlama, yüzde 53’ünün matematik, yüzde 52’sinin de fizik bilimlerinde temel becerilerden yoksun olduğunun ortaya konduğunu yazdı.

Gazete, araştırmaya göre Güney Kıbrıs’taki öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinde küresel alanda 63’üncü, AB ülkeleri arasında son sırada; fizik bilimlerinde küresel alanda 56’ncı, AB ülkeleri arasında son sırada; matematikte ise küresel alanda 48’inci, AB ülkeleri arasında da sondan birinci sırada olduğunu kaydetti.

Haberde, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın sonuçlarının diğer Avrupa ülkelerinden çok daha kötü durumda olduğuna işaret ederek, eğitim sisteminde değişikliğe gidileceğini söylediği belirtildi.

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