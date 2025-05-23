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Güney Kıbrıs’ta oy kullanma yaşı 17’ye düşürüldü

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Güney Kıbrıs’ta oy kullanma yaşının 17’ye düşürüldüğü bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta oy kullanma yaşı 17’ye düşürüldü

Haravgi gazetesi, Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda, oy kullanma yaşının 18’den 17’ye düşürülmesini öngören Anayasa değişikliğinin oy birliğiyle kabul ettiğini yazdı.

Gazete, böylelikle 17 yaşını dolduran 92 bin 129 kişinin, seçmen kütüğüne kaydolabileceğini ve söz konusu anayasal değişikliğin 2028 yılındaki Başkanlık seçiminde uygulanacağını belirtti.

Haberde, 18 yaş altındaki gençlerin 2026’da yapılacak olan milletvekilliği seçiminde ise oy kullanamayacağı ifade edildi.

 

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