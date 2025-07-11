Güney Kıbrıs’ta protesto yasası geçti: Kısıtlamalar, cezalar ve 7 gün önceden bildirim zorunluluğu!

Rum Kamu Düzeni ve Adalet Bakanlığı’nın, uzun süredir görüşülen ve üzerinde bolca tartışma yapılan halk toplantıları ve gösteri yürüyüşlerini düzenleyen yasa tasarısı, Rum meclisi genel kurulunda dün akşam onaylandı.

Politis’in haberine göre 56 sandalyeli Rum meclisinde yasanın görüşülmesi sırasında AKEL’in yapılmasını önerdiği hiçbir değişiklik kabul edilmedi ve yasa oyçokluğuyla geçirildi. Yasaya DİSİ’den 14, DİKO’dan 7, ELAM’dan 3, EDEK’ten 2 ve DİPA’dan 2 milletvekili lehte, AKEL’den 13, Ekologlar’dan 2 ve bir de bağımsız milletvekili yanında EDEK’li İlias Mirianthus isimli milletvekili aleyhte oy kullandı.

PROTESTO DÜZENLEYECEK ORGANİZATÖRÜN EYLEMDEN 7 GÜN ÖNCE YEREL YÖNETİM AMİRİ VE POLİSE YAZILI OLARAK EYLEMİ BİLDİRMELİ

Yeni yasa bir toplantı ya da protesto yürüyüşü düzenleyecek organizatörün eylemden 7 gün önce eylemin gerçekleştirileceği bölgenin yerel yönetim amirine ve polise organizasyonun düzenleneceği bölge sınırlarını ya da güzergahını yazılı olarak bildirmesini şart koşuyor. Gönderilecek yazılı bildirimde gösteriyi organize edenin adı ve iletişim bilgileri, eylemin amacı, başlama ve bitiş saatleri, mekanı ve/veya güzergahı, araç, pankart, teçhizat ya da başka malzeme kullanılıp kullanılmayacağı bilgilerine yer verilmesi gerekiyor.

ORGANİZATÖR, EYLEMİN NORMAL VE BARIŞÇIK ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDEN SORUMLU OLACAK

Yasada halk toplantısı ya da protesto yürüyüşü organizatörünün eylemin normal ve barışçıl şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu olduğu belirtiliyor. Ayrıca yasa katılımcıların tanınmamak maksadıyla kimliğini gizlemesi, kapatması veya herhangi bir nesne kullanarak görüntüsünü değiştirmesi sebebiyle eylem bölgesinde herhangi bir suç işlemesi veya işleyecek olmasına dair makul kuşku doğması üzerine polise söz konusu kişiye, nesne ya da ürünü çıkarmasını emretme yetkisi veriyor.

YAZILI OLARAK BİLDİRİLEN EYLEMLER, POLİS YA DA YEREL YÖNETİM AMİRİ TARAFINDAN KISITLANABİLİR

Polis Genel Müdürü, eylemin organize edileceği bölgeyle ilgili yerel yönetim amiri ile istişare ettikten sonra kısıtlama getirebilir. Polis Genel Müdürü eylemin barışçıl olma özelliğini kaybettiğine, getirilen sınırlamaların ihlal edildiğine, herhangi bir şahsın vücut bütünlüğünün ya da kamu veya özel alanlara zarar görme tehdidi altında olduğuna hükmetmesi halinde devam eden bir eylemi sonlandırma yetkisine sahiptir.

EYLEM SIRASINDA ŞİDDET EYLEMİ VEYA TEŞVİKİ, 3 YILA KADAR HAPİS VE/VEYA 4 BİN EURO'YA KADAR PARA CEZASI ALACAK

Yasa, herhangi bir halk toplantısına ya da yürüyüşe katılan kişinin, gösterinin niteliğini değiştirmek maksadıyla şiddet eylemi yapması veya başka birini şiddet eylemine teşvik etmesi, 3 yıla kadar hapis ve/veya 4 bin euroya kadar para cezası gerektiren suç kapsamına alır.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, PROTESSTO EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ: DİSİ OFİSİNDE VANDALLIK

Gazete Rum meclisi genel kurulunun bu yasayı görüşüp oyladığı sırada sivil toplum örgütlerinin meclis binası önünde protesto eylemi yaptığına işaret etti.

Aynı gazete “Protesto Gösterileri İçin DİSİ Ofisinde Vandallık” başlıklı haberinde DİSİ’nin Limasol’daki ofisinin çarşamba gecesi kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradığını, saldırıyı Rum yönetimi ve siyasi partilerinin kınadığını yazdı.

Habere göre saldırganlar ofisin bulunduğu binanın ana giriş kapısını zorla açarak girdikleri DİSİ ofisinin kapısını kırdı, duvarlara sprey boya ile slogan yazdı, mobilyaları kırdı, çekmecelerdeki belgeleri ve masalardaki malzemeleri yere attı.

Çalışanların, perşembe sabahı ofise gittiklerinde karşılaştıkları manzara üzerine aradıkları polis olay yerinde inceleme yaptı. Ofiste güvenlik kamerası olmadığı da belirtilen haberde dün öğle saatlerinde “Athyens Indymedia”da DİSİ ofisinde yaşananlarla ilgili videonun da yer aldığı bir suçu üstlenme açıklaması yayımlandı. Söz konusu videoyu “antifazone_cy” isimli grup da paylaştı ancak daha sonra olayla herhangi bir ilgisi olmadığını açıkladı.