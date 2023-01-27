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Güney Kıbrıs'ta son 1 hafta içinde 1934 yeni vaka saptandı

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Güney Kıbrıs'ta son 1 hafta içinde 1934 yeni vaka saptandı
Güney Kıbrıs'ta son 1 hafta içinde 1934 yeni vaka saptandı

Güney Kıbrıs’ta 20-26 Ocak tarihleri arasında yapılan 66 bin 251 koronavirüs testi neticesinde 1934 yeni vaka tespit edilirken, 7 kişinin daha hayatını kaybettiği haber verildi.

Hayatını kaybeden 7 kişiden 5'inin erkek, 2'sinin ise kadın olduğunu yazan "Sigmalive" haber sitesi, hayatını kaybedenlerin sayısının  1287'ye, toplam vaka sayısının ise 642 bin 663'e ulaştığını belirtti.

Hastanede tedavi gören 69 kişiden 14'ünün durumunun ciddi olduğu belirtilen habere göre, pozitiflik oranı ise yüzde 2,92.

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