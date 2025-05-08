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Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu şahıslar kanguru keserken yakalandı

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“Derinya” bölgesinde bir apartmanın park yerinde, yabancı uyruklu iki kişi kanguru keserken yakalandı.
Güney Kıbrıs’ta yabancı uyruklu şahıslar kanguru keserken yakalandı

“Derinya” bölgesinde bir apartmanın park yerinde, yabancı uyruklu iki kişi kanguru keserken yakalandı.

“AlphaNews” sitesinin haberine göre, dün akşamüzeri Rum polisine, “Derinya” bölgesinde bir apartmanın park yerinde iki şahsın bir hayvanı bıçak ve baltayla parçaladığı ihbarı geldi.

Olay yerine giden polisin yabancı uyruklu iki kişinin, bıçak ve baltayla bir hayvanı parçaladığını gördükleri ve hayvanın bir kanguru olduğunu tespit ettikleri belirtilirken, şahıslardan birinin kaçtığı, diğerinin ise yakalandığı vurgulandı.

Habere göre, 36 yaşındaki Kamerun uyruklu şahıs verdiği ifadede, kanguruyu “Paralimni” bölgesinde bir şahıstan alarak, yemek amaçlı kestiklerini belirtti.

Gazete, şahsın Güney Kıbrıs’ta yasadışı ikamet ettiğini belirtirken, kaçan ikinci şahsın ise aranmakta olduğunu aktardı.

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