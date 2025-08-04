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Güney Kıbrıs'ta yangındaki ihmallere tepkiler büyüyor: Hükümet yarın olağanüstü toplanıyor

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Trodos eteklerine kadar yayılan ve iki gün boyunca kontrol altına alınamayan büyük yangının ardından, Rum hükümeti yarın olağanüstü toplantı yapacak.
Güney Kıbrıs'ta yangındaki ihmallere tepkiler büyüyor: Hükümet yarın olağanüstü toplanıyor

Trodos eteklerine kadar ulaşan ve iki gün boyunca kontrol altına alınamayan büyük orman yangınının ardından, Rum hükümeti olağanüstü toplanma kararı aldı.

Yangında iki kişinin hayatını kaybetmesi kamuoyunda büyük öfkeye yol açarken, hükümet ve ilgili kurumların müdahaledeki eksiklikleri sert şekilde eleştiriliyor.

"RUM HÜKÜMETİ KOMİTELERİ ORTAK TOPLANIYOR: GÜNDEM YOĞUN"

Philenews’in haberine göre, yangının çıkış nedenleri, müdahale sürecinde yaşanan zafiyetler ve felaketin yol açtığı sonuçlar, yarın Rum İçişleri, Tarım ve Çevre komitelerinin ortak toplantısında ele alınacak.

Toplantıda yangının etkilerinin giderilmesi, zarar gören çiftçi ve hayvancıların tazmini, orman yangınlarına karşı personel ve ekipman eksikliği gibi yapısal sorunların da masaya yatırılması bekleniyor. Ayrıca Orman Dairesi’nin operasyonel planlamaları, yeniden ağaçlandırma için bütçe artışı ve yasadışı çöp alanlarının çevreye etkileri de gündemin öne çıkan başlıkları arasında.

112 ACİL YARDIM HATTI TEPKİLERİN ODAĞINDA

Yine Rum basınında yer alan haberlere göre, yangınla mücadelede yaşanan yetersizliklerin en dikkat çekici örneği 112 acil yardım hattı oldu. Bürokratik engellere takılan sistemin, yangın sırasında etkisiz kalması kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, Yunanistan’ın benzer krizlere daha hızlı ve etkili müdahale ettiği yorumları yapıldı.

Rum basını, vatandaşların yangın sonrası klasik açıklamaların ötesine geçilmesini ve gerçek sorumluların hesap vermesini talep ettiğini aktarıyor. Kamuoyundaki yaygın görüş, benzer felaketlerde herkesin “önceden bildiğini” dile getirmesine rağmen, zamanında hiçbir somut adım atılmadığı yönünde. Bu kez Rum toplumu, hükümetin ve siyasilerin sorumluluktan kaçmasına izin vermemekte kararlı.

Aynı haberlere göre, Rum hükümetinin yangın söndürme uçakları alacağı yönündeki açıklamasının ardından, bazı siyasi partilerin hızlı ihale süreçlerine itiraz ederek süreci yavaşlatabileceği endişesi de gündeme geldi. Uzmanlar, Güney Kıbrıs’ta afet yönetiminin uzun süredir “strateji yok, iletişim çok” anlayışının gölgesinde kaldığını vurguluyor.

Sonuç olarak, Rum kamuoyunda artık ne yapılması gerektiği değil, bilinen çözümlerin neden uygulanmadığı sorgulanıyor. Basına yansıyan değerlendirmelere göre, bu felaket de sorunun bilgisizlikten değil, uygulama eksikliğinden kaynaklandığını bir kez daha ortaya koymuş durumda.

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