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Güney Kıbrıs’ta Yeni Korona Virüs Önlemleri Tartışılıyor

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Güney Kıbrıs’ta Yeni Korona Virüs Önlemleri Tartışılıyor
Güney Kıbrıs’ta Yeni Korona Virüs Önlemleri Tartışılıyor

 Rum basını, Korona virüsü salgını çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yeni önlemlerin alınmasının gündeme geldiği, bu yönde yoğun çalışmaların yapıldığını yazdı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgını çerçevesinde yeni önlemlerin önümüzdeki haftadan itibaren açıklanması ve uygulamaya konmasının beklendiği yönündeki haberleri sayfalarına taşıdı.

Gazete: “Pandemi İçin Yeni Önlemler” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu ve diğer birimlerin Korona virüs salgınının önlenmesi adına yeni önlemler alma amacıyla bugünlerde yoğun görüşmeler gerçekleştirmekte olduklarını, Bakanlar Kurulu’nun ise Cuma günü toplanarak alınacak önlemler konusunda kesin kararı vereceğini belirtti.

Haberde, yaklaşan sonbahar mevsimi ve okulların açılması planları sebebiyle yeni önlemler alınmasının gündeme geldiği belirtilirken, önlemler arasında, toplu halde biraraya gelebilecek insan sayısında kısıtlama, bar ve kulüplerin gece 01:00’da kapanması, konser/festival/panayırların iptali gibi unsurların olduğu vurgulandı.

Ocak 2021 tarihine kadar geçerli olacak önlemlerin önümüzdeki hafta kesinleşeceği belirtildi.

Öte yandan Alithia gazetesi, dünyadaki güncel veriler ışığında Japonya, Avustralya, İspanya ve Malta’nın kategorilerinin değiştirildiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’a yolcu girişlerinde “A” kategorisinde bulan Japonya’nın “B” kategorisine, “B” kategorisinde bulunan Avustralya ve İspanya’nın “C” kategorisine ve “A” kategorisinde bulunan Malta’nın ise yine “C” kategorisine düşürüldüğünü aktardı.

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