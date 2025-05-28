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Güney Kıbrıs’ta yeni tiroit kanseri vakalarında artış

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Güney Kıbrıs’ta tiroit kanseri vakalarında artış kaydedildiği, kadınlarda 2’nci, erkeklerde 6’ncı en sık görülen kanser türü olduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs’ta yeni tiroit kanseri vakalarında artış

Alithia’nın haberine göre, Rum “Kanser Hastaları ve Dostları Derneği” 25 Mayıs Dünya Tiroid Adenom Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada en son verilerin 2021’e 312 yeni tiroit kanseri vakası (242 kadın ve 70 erkek) teşhis edilmişken bu rakamın 2022’de 416’ya (305 kadın, 111 erkek) yükseldiği bilgisini verdi.

Dernek açıklamasında bu verilerin, Güney Kıbrıs’ta bir artış eğilimi olduğunu açıkça ortaya koyduğuna işaret ederek erken tanı pratiklerinde nokta atışı yapılabilmesi ve malum risk unsurlarından kaçınılabilmesi için bu artışın nedenlerinin saptanması gereğine dikkat çekti.

 

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