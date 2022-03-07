Güney Kıbrıs’taki Bir Ankete Göre Rusya’nın İşgali İle Barış Harekatı Arasında “Büyük Benzerlik Var”

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların büyük çoğunluğunun Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunu “işgal” olarak nitelendirdiğini ve bu “işgalin” Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile “büyük benzerlik taşıdığını” düşündüğünü ortaya koydu.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bin 915 kişini katılımıyla 9-10 Mart tarihleri arasında sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarına ayrıntısıyla yer verdi.

Ankete katılanların yüzde 79’u, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği görüşünü ortaya koyarken yüzde 50’si ise söz konusu işgalin Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile büyük benzerlikler içerdiğini öne sürdü.

Katılımcıların yüzde 34’ü ise aynı soruya “bazı benzerlikler var” yanıtını verirken, yüzde 14’lük bir kesim ise benzerlik olmadığı görüşünü ortaya koydu.

AB’nin Rusya aleyhine uyguladığı yaptırımları ve bu yaptırımların Rum yönetimi tarafından da benimsenmesini “tamamen doğru” bulanların oranı yüzde 38, “doğru bulanların” oranı yüzde 21 olurken, “karşıyım” diyenlerin oranı yüzde 17, “tamamen karşıyım” diyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak kayda geçti.

NATO’YA KATILIM

Gazete, ankete katılanların yüzde 45 gibi bir çoğunluğunun “Kıbrıs’ın NATO’ya katılım başvurusunda bulunmasını” desteklemediklerini belirtirken, yüzde 42’lik diğer bir kesimin ise katılım başvurusunu desteklediklerini aktardı.

Gazete ayrıca, katılımcılara, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin kazananının çözmesi gereken en önemli üç sorunun ne olduğunun da sorulduğunu, bu soruya gelen yanıtların ise yüzde 71’ila “yolsuzlukla mücadele”, yüzde 56’yla “Kıbrıs sorununun çözümü” ve yüzde 39’la “eğitim sisteminin iyileştirilmesi” olduğunu vurguladı.