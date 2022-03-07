  • BIST 1.991,21
  • Altın 916.663
  • Dolar 14.3561
  • Euro 15.6492
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Güney Kıbrıs’taki Bir Ankete Göre Rusya’nın İşgali İle Barış Harekatı Arasında “Büyük Benzerlik Var”

» »
Güney Kıbrıs’taki Bir Ankete Göre Rusya’nın İşgali İle Barış Harekatı Arasında “Büyük Benzerlik Var”
Güney Kıbrıs’taki Bir Ankete Göre Rusya’nın İşgali İle Barış Harekatı Arasında “Büyük Benzerlik Var”

Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir anket, katılımcıların büyük çoğunluğunun Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonunu “işgal” olarak nitelendirdiğini ve bu “işgalin” Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile “büyük benzerlik taşıdığını” düşündüğünü ortaya koydu.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta bin 915 kişini katılımıyla 9-10 Mart tarihleri arasında sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen bir anketin sonuçlarına ayrıntısıyla yer verdi.

Ankete katılanların yüzde 79’u, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği görüşünü ortaya koyarken yüzde 50’si ise söz konusu işgalin Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı ile büyük benzerlikler içerdiğini öne sürdü.

Katılımcıların yüzde 34’ü ise aynı soruya “bazı benzerlikler var” yanıtını verirken, yüzde 14’lük bir kesim ise benzerlik olmadığı görüşünü ortaya koydu.

AB’nin Rusya aleyhine uyguladığı yaptırımları ve bu yaptırımların Rum yönetimi tarafından da benimsenmesini “tamamen doğru” bulanların oranı yüzde 38, “doğru bulanların” oranı yüzde 21  olurken, “karşıyım” diyenlerin oranı yüzde 17, “tamamen karşıyım” diyenlerin oranı ise yüzde 15 olarak kayda geçti.

NATO’YA KATILIM

Gazete, ankete katılanların yüzde 45 gibi bir çoğunluğunun “Kıbrıs’ın NATO’ya katılım başvurusunda bulunmasını” desteklemediklerini belirtirken, yüzde 42’lik diğer bir kesimin ise katılım başvurusunu desteklediklerini aktardı.

Gazete ayrıca, katılımcılara, Güney Kıbrıs’ta 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinin kazananının çözmesi gereken en önemli üç sorunun ne olduğunun da sorulduğunu, bu soruya gelen yanıtların ise yüzde 71’ila “yolsuzlukla mücadele”, yüzde 56’yla “Kıbrıs sorununun çözümü” ve yüzde 39’la “eğitim sisteminin iyileştirilmesi” olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneyde çalışanların ortalama maaşı 2021 yılında bin 415 Euro05 Mart 2022 Cumartesi 15:55
  • Güney Kıbrıs’taki Çalışanların Ortalama Maaşı 2021 Yılında Bin 415 Euro Oldu05 Mart 2022 Cumartesi 15:09
  • Rum Tarafında Koronadan Ölenlerin Sayısı 873'e Ulaştı05 Mart 2022 Cumartesi 14:47
  • Metsola: Kıbrıs Bölünmüş Kaldığı Sürece, Avrupa Asla Gerçekten Bir Bütün Olamaz05 Mart 2022 Cumartesi 14:35
  • Rum Başkanlık Sarayında Ukrayna’daki Gelişmeler Konusunda Toplantı Yapıldı05 Mart 2022 Cumartesi 14:29
  • EDEK Başkanı Sizopulos, Slovak Büyükelçisiyle Bir Araya Geldi05 Mart 2022 Cumartesi 14:15
  • DİKO Başkanı Papadopulos Miçotakis’le Görüştü05 Mart 2022 Cumartesi 12:55
  • Güney Kıbrıs'tan Rus Gemilerine İzin Çıkmadı05 Mart 2022 Cumartesi 12:21
  • Güneyde Son 24 Saatte 2 Bin 114 Yeni Vaka04 Mart 2022 Cuma 21:23
  • Güney Kıbrıs’ta Yaşayan Ruslar Tehdit Ve Hakaret İçerikli Yorumlara Maruz Kalıyor04 Mart 2022 Cuma 19:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti