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Güney Kıbrıs’taki Çalışanların Ortalama Maaşı 2021 Yılında Bin 415 Euro Oldu

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Güney Kıbrıs’taki Çalışanların Ortalama Maaşı 2021 Yılında Bin 415 Euro Oldu
Güney Kıbrıs’taki Çalışanların Ortalama Maaşı 2021 Yılında Bin 415 Euro Oldu

Güney Kıbrıs’ta, kamu dışındaki çalışanların kişi başına düşen brüt gelirlerinin 2021 yılında ortalama bin 415 Euro olduğunun tahmin edildiği haber verildi.


Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Biriminin dün kamuoyuyla paylaştığı verilere dayanarak, bu rakamın 2020 yılında bin 374 Euro, 2019 yılında ise bin 400 Euro olduğunu yazdı.


Gazete, İstatistik Biriminin 1995-2021 yıllarıyla ilgili olarak dün açıkladığı yıllık hesap detaylarına göre, çalışanların son 10 yıl içerisindeki en iyi ortalama ücretlerinin 2010 yılında olduğunu (bin 661 Euro), en düşük ortalama maaşın ise 2015 yılında (bin 291 Euro) kayda geçirildiğini belirtti.

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