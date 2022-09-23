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Güney Kıbrıs'taki haftalık koronavirüs verileri açıklandı

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Güney Kıbrıs’ta 16-22 Eylül tarihlerini kapsamayan haftalık koronavirüs ile ilgili veriler açıklandı.
Güney Kıbrıs'taki haftalık koronavirüs verileri açıklandı

Fileleftheros gazetesi web sayfası, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak bir hafta içerisinde 2 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, yapılan toplam 66 bin 616 test neticesinde de 2 bin 932 yeni vakanın tespit edildiğini belirtti.

Habere göre bugün yayımlanan verilerle birlikte toplam ölü sayısı bin 180’e, vaka sayısı ise 585 bin 313’e yükseldi.

Yapılan toplam testler neticesinde pozitiflik oranı yüzde 4.4 şeklinde verilirken hastanede tedavi gören 51 kişiden 1’inin durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi.

 
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