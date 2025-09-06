Güney Kıbrıs'taki ilk hidrojen istasyonu için izinler alındı

Güney Kıbrıs’taki ilk hidrojen üretim ve yakıt ikmal istasyonu için gerekli inşaat izinlerinin alındığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ilk hidrojen üretim ve yakıt ikmal istasyonu için gerekli inşaat izinlerinin alınmasına paralel olarak Avrupa’dan da gerekli eş finansmanın sağlandığını yazdı.
Ηabere göre 7.5milyon euro maliyetindeki projenin, yüzde 60’ı AB tarafından karşılanacak.
Hidrojen istasyonunun, yılda 150 ton hidrojen üreteceği tahmin ediliyor.
