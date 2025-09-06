Güney Kıbrıs'taki ilk hidrojen istasyonu için izinler alındı

  • BIST 10729.49
Fileleftheros’a göre 7,5 milyon euroya mal olacak ilk hidrojen üretim ve yakıt ikmal istasyonu için inşaat izinleri tamamlandı ve AB’den yüzde 60 eş finansman sağlandı. Projenin yılda 150 ton hidrojen üretmesi öngörülüyor.
Güney Kıbrıs’taki ilk hidrojen üretim ve yakıt ikmal istasyonu için gerekli inşaat izinlerinin alındığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ilk hidrojen üretim ve yakıt ikmal istasyonu için gerekli inşaat izinlerinin alınmasına paralel olarak Avrupa’dan da gerekli eş finansmanın sağlandığını yazdı.

Ηabere göre 7.5milyon euro maliyetindeki projenin, yüzde 60’ı AB tarafından karşılanacak.

Hidrojen istasyonunun, yılda 150 ton hidrojen üreteceği tahmin ediliyor.

 

