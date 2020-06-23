Güney Kıbrıs’taki Son Koronavirüs Hastası Hastaneden Taburcu Oldu

Güney Kıbrıs’taki son koronavirüs hastasının dün tedavi gördüğü “Mağusa Hastanesi”nden taburcu edildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, “Mağusa Hastanesi”nde koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve iyileşen 80 yaşındaki adamın, dün, alkışlar arasında taburcu edildiğini yazdılar.

80 yaşındaki adamın, hastanenin sabah vardiya grubunun uzun süren alkışları arasında taburcu edildiğini yazan gazete, Mağusa Hastanesi Bilim Direktörü Amalia Hacıyannis ve hastanedeki vardiya grubunun, bir sonraki vardiya grubu için hasta bültenine “sıfır hasta” yazmalarından dolayı büyük sevinç duyduklarını belirtti.

Habere göre Hacıyannis, koronavirüs ile ilgili bölümde görev yapan 120 personel adına yaptığı açıklamada, büyük bir sevinç ve coşku içerisinde olduklarını ifade etti.

İlk baştaki korkulara, endişelere ve çekincelere karşın, ekip çalışması ve sıkı çalışma içerisinde bu zor görevi yerine getirmeyi başardıklarını ifade eden Hacıyannis, bu üç ay boyunca sahip olduğu kaygı ve sıkıntıyı gizlemesinin mümkün olmadığını ancak personelinin yanında durması gerektiğinin bilincinde olduğunu, gerek kendisinin gerekse onların, bununla başa çıkmalarından başka bir seçeneğin olmadığını bildiklerini de söyledi.

Hacıyannis, “Mağusa Hastanesi”ndeki 40 yatağın, virüsle alakalı ikinci bir dalga ihtimaline karşı hazır olduğunu da belirtti.

Rum Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Hristina Yiannaki ise yaptığı açıklamada, son koronavirüs vakasının olumlu bir mesaj gönderdiğini ifade etti.

Yiannaki, son üç ay içerisinde büyük bir mücadele verildiğini, ikinci bir dalga ihtimali karşısında da ise “B Planının” bulunduğunu söyledi.

2 YENİ VAKA

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına dayanarak, yapılan bin 39 test neticesinde dün 2 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini, toplam rakamın ise 988’e çıktığını belirtti.

Gazete, pozitif vakaların, yurt dışından ülkeye gelenlere yönelik yapılan testlerden ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı, açıklamasında ayrıca hastanelerde şu anda tedavi gören Covid-19 vakasının bulunmadığına da dikkati çekti.

KARAYİANNİS: “SEYREK VAKALARA SAHİBİZ”

Haravgi gazetesine göre Rum Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Heyeti üyesi ve Mikrobiyoloji-Moleküler Viroloji Profesörü Petros Karayiannis, Baf’ta bir otel çalışanında koronavirüs tespit edilmesi üzerine seyrek-tek tük vakalara sahip olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Vaka çıkmasının endişe verici olmadığını, beklenen bir şey olduğunu ifade eden Karayiannis, okullar ve diğer işletmeler açıldığı zaman bu durumu seyrek vaka şeklinde beklediklerini de söyledi.

Vakaların belirlenmesine yönelik takip sisteminden de söz eden Karayiannis, takip aracılığıyla, kimin enfekte olduğunu bulabildiklerini ifade etti.

Karayiannis, bu vakanın toplum içerisinde bulunduğunu bunun gelen bir turistten veya Kıbrıs’ın Kuzeyinden dolayı ortaya çıkmadığını, bunun yeni bir vaka mı yoksa şu an ortaya çıkan eski bir vakayı mı teşkil ettiğinin beklenip görülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Sınır kapılarının açılmasıyla ilgili bir soru üzerine Karayiannis, her iki tarafın, testlerle alakalı söylediklerini yerine getirmesi durumunda, durumun kendisini endişelendirmediğini söyledi.

Karayiannis aynı şeyin havalimanları için de geçerli olduğunu, en azından havalimanları, A kategorisi içinde bulunan ülkeler için epidemiyolojik görüntülerinin çok iyi olduğunu bildiklerini, ayrıca örneklendirme kontrollerin de yapılacağını belirtti.

Karayiannis, bundan sonra ise durumu yakından takip edeceklerini ve buna göre hareket edeceklerini, bir diğer deyişle, eğer bir ülke kendilerine vakalar getirirse, o zaman bunu nasıl sınıflandıracaklarını düşüneceklerini de ifade etti.