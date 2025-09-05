  • BIST 10778.56
Güney Kıbrıs'tan yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek!

Güney Kıbrıs yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek ayırdı.
Güney Kıbrıs'tan yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek!

Güney Kıbrıs, yangınların önlenmesine yönelik kuru ot ve çevre temizliği yapılması için 2,1 milyon euro ödenek ayırdı. 

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın kullanılmayan arazilerle muhtarlıkların etrafındaki bölgelerin temizlenmesi için ödenek ayrılmasını önerdiğini ve Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında ise 2,1 milyon euroluk  bir ödenek ayrılmasının onaylandığını yazdı.

Gazete, verilen ödenekle hem temizlik çalışmaları hem de yangınların önlenmesine yönelik gerekli işlerin yapılacağını kaydetti.

Haberde, ödeneğin öngörülen prosedürlere uygun şekilde yapılması için İçişleri Bakanlığı’nın yetkilendirildiği ifade edildi.

 

