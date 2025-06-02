Güney'de 142 çocuk polise cinsel istismar konusunda ifade verdi

2024 yılında 142 çocuğun, polise cinsel istismar mağduru sıfatıyla ifade verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin, çocukların verdiği ifadeleri dinlerken aslında daha çok sessizliklerinin ardındaki çığlıkları duyduğunu ve kendi içlerinde verdikleri savaşa şahit olduklarını yazdı.

Haberde, ebeveynlere, vasilere ve çocuklarla temas halinde olan herkese, çocukları konuştukları zaman dinlemeleri ve çocuklara verilebilecek en büyük ödül olan, sessizliklerini duymaları çağrısı yapıldı.