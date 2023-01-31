  • BIST 4.976,55
  • Altın 1165.004
  • Dolar 18.8029
  • Euro 20.4295
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Güney'de 16 memurun Kıbrıs Türk mallarını paylaştığı iddia edildi

» »
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili idari araştırma başlattı.
Güney'de 16 memurun Kıbrıs Türk mallarını paylaştığı iddia edildi

Politis gazetesi “Yağmalama Teyit Edildi” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ndeki 16 memurun ve Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili danışma komitesi üyelerinin, Kıbrıs Türk mallarını paylaştığına dair yapılan tespitin ardından İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emriyle bakanlık içerisinde yapılan araştırmanın cezai suçlar işlendiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamalarına dayanarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan araştırmanın, olayın ciddiyeti nedeniyle Başsavcılığa iletildiğini belirtti.

Başsavcılığın, olası cezai kovuşturmalar konusunda araştırma yapacağını belirten gazete, olayla ilgili isim listesinin, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili çalışanı tarafından araştırıldığını yazdı.

Araştırmanın, isim listesiyle birlikte kendi araştırmasını yapacak olan  Sayıştaylığa da sunulduğunu yazan gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un isim listesinin meclise sunulmasını talep ettiğini belirtti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'tan Sarı Uyarı!30 Ocak 2023 Pazartesi 11:29
  • 150 bin Kıbrıslı Rum nikotin ve madde bağımlısı29 Ocak 2023 Pazar 19:05
  • Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini onlar finanse ediyor!29 Ocak 2023 Pazar 18:55
  • Hristodulidis’in seçim kampanyasının yüzde 20’sini Shipmanagement’in finanse ettiği belirtildi29 Ocak 2023 Pazar 14:25
  • Rum basını: Colin Stewart şahsına atfedilen ifadeleri katiyen reddetti28 Ocak 2023 Cumartesi 17:52
  • Rum Enerji Bakanı Pilidu, evlere kurulan güneş enerji panellerinin kaldırılmasına karşı çıktı28 Ocak 2023 Cumartesi 15:01
  • Başkanlık seçimleri... Son haftaya girildi28 Ocak 2023 Cumartesi 14:50
  • BM Özel Temsilcisi Stewart iddiaları reddetti: Her iki tarafla tam tarafsız şekilde çalışıyoruz27 Ocak 2023 Cuma 17:53
  • Anastasiadis “Sayın Stewart gerçeği tesis etmeye davet edildi. Yarına (bugün) kadar bekleyeceğiz”27 Ocak 2023 Cuma 15:55
  • AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi!27 Ocak 2023 Cuma 14:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti