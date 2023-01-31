Güney'de 16 memurun Kıbrıs Türk mallarını paylaştığı iddia edildi

Politis gazetesi “Yağmalama Teyit Edildi” başlıklı haberinde, Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ndeki 16 memurun ve Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili danışma komitesi üyelerinin, Kıbrıs Türk mallarını paylaştığına dair yapılan tespitin ardından İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in emriyle bakanlık içerisinde yapılan araştırmanın cezai suçlar işlendiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in açıklamalarına dayanarak, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan araştırmanın, olayın ciddiyeti nedeniyle Başsavcılığa iletildiğini belirtti.

Başsavcılığın, olası cezai kovuşturmalar konusunda araştırma yapacağını belirten gazete, olayla ilgili isim listesinin, İçişleri Bakanlığı’nın ilgili çalışanı tarafından araştırıldığını yazdı.

Araştırmanın, isim listesiyle birlikte kendi araştırmasını yapacak olan Sayıştaylığa da sunulduğunu yazan gazete, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un isim listesinin meclise sunulmasını talep ettiğini belirtti.