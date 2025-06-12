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Güneyde hellim talebini karşılamak için modern fabrika

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Güney Kıbrıs’taki İnek Besicileri Örgütü’nün (POA), uluslararası piyasalarda artan hellim talebinin giderilmesi amacıyla modern fabrikanın kurulmasını ileri götüreceği belirtildi.
Güneyde hellim talebini karşılamak için modern fabrika

Fileleftheros gazetesi, POA’nın, yan şirketi “Papouis Dairies Ltd” aracılığıyla, stratejik bir yatırımı ileriye götüreceğini yazdı.

Habere göre POA, üretim kapasitesini yükseltmek amacıyla süt ürünleri üreten modern bir fabrika inşa etmeyi planlıyor.

Gazete, “ Papouis Dairies Ltd” şirketinin 1968 yılında kurulduğunu ve şu anda, son yıllardaki iyileştirmelere rağmen, kapasitesinin sınırında olduğunu yazdı.

Bahse konu şirket, her yıl 9 bin hellim, 400 ton nor üreterek, aralarında ABD, Avustralya ve Orta Doğu ülkelerinin de bulunduğu 30’dan fazla ülkeye ihacat yapıyor.

 

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