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Güney’de kalan Türk mallarının listesi üç ayda bir yayınlanacak

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Rum Meclisi Göçmenler Komitesi, Kıbrıs Türk mallarının Rum “göçmenlere” kiralanma sürecinde şeffaflık sağlamak amacıyla taşınmazların üç ayda bir listelenmesini kararlaştırdı; kira süresi ise azami 7 yılla sınırlandırıldı.
Güney’de kalan Türk mallarının listesi üç ayda bir yayınlanacak

Güney Kıbrıs’ta kalan Türk mallarının Rum “göçmenlere kiralanması” sürecinde bundan böyle “mevcut konut, iş yeri veya arazilerin” Rum İçişleri Bakanlığı bünyesindeki sözde “Kıbrıs Türk Malları İdare Dairesinin” resmi web sitesinde liste halinde yayınlanacağı bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi"nin dün aldığı karar ile “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği” uhdesinde bulunan ve Rum “göçmenlere” kiralanacak Kıbrıs Türk malları üç ayda bir liste halinde yayınlanması ile kiralama sürecinde şeffaflık ve göçmenler arasında fırsat eşitliği” sağlanması amaçlanıyor.

Komite Başkanı Nikos Kettiros oy birliği ile alınan karar uyarınca Türk malı konut, dükkan veya arazi listesinin, mevcut olsa da olmasa da 3 ayda bir yayınlanacağını ve ilgilenenlerin, listenin yayınlanacağı tarihi önceden bileceğini söyledi. Kettiros bugüne kadar kimi kira sözleşmelerinin 90, kimilerinin 30, kimilerinin 25 yıllık olduğunu hatırlattı ve yapılan değişiklikle bundan böyle kira süresinin azami 7 yıl ile sınırlandırıldığını da açıkladı.

Haravgi haberi “Göçmenler Komitesi Mevcut Kıbrıs Türk Mallarının Üç Ayda Bir Yayınlanmasına Karar Verdi…  Mevcut Bina Olup Olmamasına Bakılmaksızın Önceden Belirlenmiş Yayın Tarihi Olacak” başlığıyla aktardı.

Gazeteler Rum yönetiminin emlak işiyle uğraşan yabancı uyruklu iş insanlarını tutuklaması ve yargılamasına karşı KKTC’den gelen tepkiler ve düşünülen karşı önlemlere Kıbrıs Türk basınını kaynak göstererek okurlarına aktardı.

Alithia “Misillemeye Hazırlanıyorlar… Bu Ortam Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni Gayriresmi Konferansın Toplanmasına Birkaç Hafta Kala İşleniyor… Kıbrıs Rum Malı Gaspıyla İlgili Tutuklamalara Tepki Senaryoları Barikatların Kapatılmasını, Kıbrıs Türk Malı Kullanan Rumların tutuklanmasını ve Kapalı Maraş’ta Yeni Bölgeler Açılmasını İçeriyor” başlık ve spotlarını kullandı

Fileleftheros “Hırsızlar, Sömürücüler Ama Şikayetçiler… İşgal Rejimi Mülkiyette Misilleme Arayışında Tonları Yükseltmeye Devam Ediyor” başlığını kullandı.

Politis haberi “Gaspçılar. Misilleme Olarak Kıbrıslı Rumları Tutuklamakla Tehdit Ediyorlar… Arıklı, Çözüm Önleminin Sert Olması Gerektiğini Söylüyor” başlığıyla aktardı.

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