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Güney'de korkutan yangın

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Güney'de korkutan yangın
Güney'de korkutan yangın

Limasol-Baf sınırındaki ormanlık alanda bu sabaha karşı büyük bir yangın çıktı. Yaklaşık 20 kilometrekarelik alana yayılan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Yetkililer bugün erken saatlerde Limasol ilçesindeki bir köyü, bölgede kontrolden çıkan büyük bir yangının çıkması üzerine boşalttı.

Yangın, sabah 2 civarında Mousere, Archimandrita ve Dora bölgesinde çıktı. Rum İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, Dora köyünün sivil savunma ve polis tarafından boşaltıldığını söyledi.

Büyük bir kara kuvveti, beş uçağın yardım ettiği alevlerle savaşıyordu, ancak engebeli arazi ve kuvvetli rüzgarlar çabalarını engelledi.

Kettis, bölgeye dört uçak daha geldiğinde evlerin artık tehlikede olmadığını söyledi.

Erişilemeyen noktalara ulaşmaya çalışan kara kuvvetlerinin erişimini sağlamak için buldozerler kullanılıyordu.

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