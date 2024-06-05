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Güneyde Meteoroloji Dairesi turuncu alarm verdi

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Güneyde Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının aşırı yüksek olacağı beklentisiyle bugün "turuncu alarm" verdi.
Güneyde Meteoroloji Dairesi turuncu alarm verdi

Güneyde Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının aşırı yüksek olacağı beklentisiyle bugün "turuncu alarm" verdi.

Rum radyosuna göre hava sıcaklığının 43 derece santigrata yükselmesinin beklendiği bugün 10.00-15.30 saatleri arasında geçerli turuncu alarm verildi. Yılın en yüksek hava sıcaklığının 44 derece santigratla yarın yaşanacağına dikkat çekildi.

Öte yandan Çalışma Teftiş Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 43, dağlık kesimlerde 34 derece santigrata yükselmesi beklenen bugün 12.00-16.00 saatleri arasında açık alanda/güneş altında çalışılmasının yasaklandığını açıkladı.

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