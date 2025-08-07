  • BIST 11016.94
Güney'de sahte diploma skandalı: Eski Gönüllülük Komiseri Yiannaki suçunu itiraf etti

Güney Lefkoşa Bölge Mahkemesi’nde devam eden davada, eski Gönüllülük Komiseri Yiannaki lise ve San Diego Üniversitesi diplomalarında sahtecilik yaptığını itiraf etti.
Güney Kıbrıs'da eski Gönüllülük Komiseri Yiannis Yiannaki’nin yargılandığı davada, savcılık ve savunma makamları, gereksiz gecikmeler nedeniyle Lefkoşa Bölge Mahkemesi hakiminin sert uyarısının ardından süreci hızlandırmak amacıyla davaya ilişkin bazı olgularda anlaşmaya vardı. Dava geçen Kasım ayında başlamıştı.

Philenewsde yer alan habere göre, Yiannaki’nin itirafları, özellikle lise diploması ve en önemlisi Amerikan Üniversitesi (San Diego) diploması ile ilgili olarak Gençlik Örgütü’ne sahte belge sunma ve dolaşıma sokma suçlarının en ciddi olanlarını kapsıyor.

Halk arasında geniş yankı bulan lise notları sertifikasının yanı sıra, San Diego sahte diploması Yiannaki tarafından kabul edilen en çarpıcı sahtekârlıklardan biri oldu. Mahkemede dinlenen ifadelerde, eski Gönüllülük Komiseri’nin aslında inşaat mühendisliği okumadığı, yalnızca birkaç sınıfa katıldığı ve bu derslerin de birkaç yıl süren tek bir döneme yayıldığı belirtildi.

1989 sonbaharında bir jeoloji dersine katıldı, 1990 yılında ise ‘Disiplin’, ‘Mizah Psikolojisi’ ve ‘Hollywood Hapiste’ adlı üç derse devam etti.

Yiannaki, görevden uzaklaştırılmış olmasına rağmen halen Gençlik Örgütü’nde çalışan olarak kayıtlı bulunuyor.

1995 yılında Gençlik Örgütü’nde yardımcı pozisyonu için başvuran 66 aday arasında yer aldı ve San Diego Üniversitesi mezunu olduğunu, 1992’de inşaat mühendisliği diplomasını tamamladığını yanlış beyan ettiği özgeçmişini sundu. Sanık, yedek aday olarak seçildi ve 1996 yılında iki yıllık süreyle işe alındı.

Yiannaki, daha sonra Gençlik Örgütü pozisyonunun yanı sıra başka bazı pozisyonlar için başvurularında ABD Büyükelçiliği ve Eğitim Bakanlığı mühürlerini de sahte olarak kullandı.

Kabul ettiği üç suçlama, 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor ancak dava Bölge Mahkemesi’nde görüldüğünden verilebilecek azami ceza 8 yıl ile sınırlı.

