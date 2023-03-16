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Güney’de temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde yüksek fiyat artışları yaşandı

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Güney Kıbrıs’ta Şubat ayında temel ihtiyaç malzemeleri de dahil olmak üzere birçok üründe yüksek fiyat artışları oldu.
Güney’de temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinde yüksek fiyat artışları yaşandı

Haravgi ve diğer gazeteler, Tüketicileri Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta temel ihtiyaç ürünleri ve gıda fiyatlarında artışın Şubat ayında da sürdüğünün vurgulandığını yazdı.

Haberde, en yüksek artışın yüzde 165 ile salatalık, yüzde 92’yle taze patates, yüzde 36’yla domates, yüzde 75 ile taze balık ve diğer taze sebzelerde gerçekleştiği belirtilirken, süt ürünlerinde yüzde 10, donmuş gıdalarda yüzde 17, kuru bakliyatta yüzde 13 gibi yüksek artışlar gözlemlendiği de ifade edildi.

Haberde ayrıca, artış gözlenen diğer ürünlere de ayrıntısıyla yer verildi.

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