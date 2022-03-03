Güney'de Ulusal Konsey Toplanıyor

Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle AB tarafından, hava sahalarının Rus uçaklarına kapatılması kararına uyan Güney Kıbrıs’ın, bu kararı yeniden gözden geçirmeyi planladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Yeniden Değerlendirme Hazırlığı-Hükümetin Rus Uçaklarına AB Yasağını Yeniden Değerlendirme İhtimali Açık” başlıkları altında verdiği haberinde, Ukrayna’yı işgali sebebiyle Rusya’ya uygulanan uçuş yasağının Rum hükümetince yeniden değerlendirilmesi ve kaldırılması ihtimalinin gündemde olduğunu yazdı.

Gazete, AB Dışişleri Bakanları’nın Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları değerlendirmek için toplantı yapmaya hazırlandığı bir sırada Rum hükümetinin, sözde “Kıbrıs hava sahasında” Rus uçaklarına uygulanan uçuş yasağını yeniden değerlendirmeye hazır olduğunu yazdı.

Türkiye’nin, Rus uçaklarına yönelik yasağı uygulamamasının Rum hükümeti için “iyi bir bahane” teşkil ettiğini de öne süren gazete, Ulaştırma Bakanı Yannakis Karusos’un dün yaptığı açıklamada, bu ihtimali gündeme getirdiğini vurguladı.

Habere göre Karusos, Türkiye hava sahasını kapatmazken Güney Kıbrıs’ın bu kararının yeniden değerlendirilmesi ihtimaline ilişkin gazeteciler tarafından yöneltilen bir soruya, “bu konunun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le görüşüleceği” yanıtını verdi.

Şu an için AB’nin kararının geçerli olduğunu vurgulayan Karusos, Güney Kıbrıs’ın çekinceler sunan tek ülke olduğunu, bu çekincelerin hukuki açıdan olarak gündeme getirilmesinin bir yolunun da bulunduğu şeklinde bilgilendirildiğini ifade etti.

Gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun etkileri konusunun bugün toplanacak Rum Ulusal Konseyi’nde ana konuyu oluşturmasının beklendiğini de iddia etti.

Bugün 18.30’da toplanacağı belirtilen Konsey’in ana konusunun Kıbrıs sorunu ve Güven Yaratıcı Önlemler olarak belirlendiğini ancak Ukrayna’daki gelişmeler ve diğer konuların, toplantı gündeminde ağırlık kazanmasının beklendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Anastasiadis’in yarın, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerinin ele alınacağı ve Rum Merkez Bankası başkanı ile tüm bakan ve yetkili kişilerin de katılacakları bir toplantı da gerçekleştireceği ifade edildi.