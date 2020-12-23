Güney’de Yılbaşı Tedbirleri Açıklandı

Güney Kıbrıs'ta yılbaşı akşamı saat 01.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilirken, yine yılbaşı akşamında bir evde 10 kişiden fazla toplanmanın yasak olacağı da duyuruldu

Güney’de covid-19 salgını için alınan yeni tedbirler açıklandı. 14-22 Aralık tarihleri arasında 3 bin 305 vakanın tespit edildiği ve toplamda 101 kişinin covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta, noel ve yılbaşı için yeni tedbirler alındı.

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu, pandeminin önlenmesi amacıyla 9 Aralık’ta aldığı ek tedbirleri, bazı hafifletmelerle, 10 Ocak 2021 tarihine kadar uzatmaya karar verdi.

Bakanlar Kurulu günlük koronavirüs vaka sayılarının fazla olması nedeniyle tedbirlerin 10 Ocak 2021’e kadar uzatılmasına karar verirken durumun Danışma Kurulu tarafından rutin olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Rum Bakanlar Kurulu ayrıca bazı tedbirlerde hafifletmeye giderek, noel bayramı olan 24 Aralık Perşembe günü saat 23.00’e; 31 Aralık Perşembe ise gece 01.00’e kadar dolaşım izni verirken, ev içerisindeki toplanmaları 10 kişiyle sınırlandırdı.

Bakanlar Kurulu, Rum Kilisesi ile iş birliği çerçevesinde, toplumun kiliseye gitme gereksinimi kabul ederek, sadece 25 Aralık ve 6 Ocak tarihlerinde, kiliselerdeki alana göre, 3 metrekareye bir kişi düşecek şekilde, en fazla 75 kişinin yer alabileceği ayinlerin yapılmasına da izin verdi.

Kararda, daha fazla kişinin ayinlere katılma talebinde bulunması durumunda da belirtilen her iki tarihte, daha fazla ayinin yapılmasına olanak tanınacağı ifade edildi.