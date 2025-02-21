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Güney'den KKTC’yi ziyaret içeren okul gezilerine tepki!

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Güney Kıbrıs’taki okullarda düzenlenen bazı gezi programlarına KKTC ziyaretinin eklendiği ve bunun bazı çevrelerce tepkiyle karşılandığı bildirildi.
Güney'den KKTC’yi ziyaret içeren okul gezilerine tepki!

Fileleftheros gazetesi haberinde, “Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği” (AHDR) tarafından gerçekleştirilen bir organizasyonda KKTC ziyaretinin de yer almasının tepkiyle karşılandığını yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’taki bir okulun, AHDR’nin iki toplumdan öğrencilerin katılacakları ve her iki taraftan yerleşim yerlerinin ziyaret edileceği bir etkinlik hakkında velileri bilgilendirmesinin ardında tepkilerin ortaya çıktığını öne sürdü.

Söz konusu faaliyetin, okul günü olmayan cumartesi günü yapılmasının öngörüldüğünü belirten gazete, Rum Eğitim Bakanlığı’ndan okul günleri dışında yapılan faaliyetlerin gönüllülük ve isteğe bağlı olduğuna dair açıklama da geldiğini aktardı.

“Orta Eğitim Veli Konfederasyonu” başkanı Loizos Konstantinu ise açıklamasında, okul günlerinin dışında KKTC’de yapılacak ziyaretlerin kişilerin kendi iradelerine bağlı olduğunu, okul günlerinde böyle bir ziyaretin söz konusu olmadığını açıkladı.

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