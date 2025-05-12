Güney’e yılda 3 milyon Euro’luk prefabrik ev

Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a bir yılda 15 milyon Euro değerinde mal satışı yapıldı. En çok satılan ürün prefabrik konteyner oldu.

Halkın Sesi Gazetesi'ndeki habere göre, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yönelik mal satışında son üç yıldır artış yaşanıyor. Aylık ortalama 1 milyon Euro değerinde satış yapılırken, yıllık toplam satış 15 milyon Euro’ya ulaştı.

En çok satılan ürünlerin başında prefabrik konteyner geliyor. Prefabrik konteynerin toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 22 olarak hesaplandı.

Kuzey’den Güney’e yıllık 3 milyon Euro değerinde prefabrik konteyner satışı yapılırken, 2.3 milyon Euro tutarında ahşap mobilya satışı da dikkat çekiyor. Üçüncü sırada ise 2.2 milyon Euro değerinde çeşitli inşaat malzemeleri yer alıyor. Ayrıca, Güney’e yaklaşık 807 bin Euro’luk balık satışı da gerçekleştirildi