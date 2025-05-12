  • BIST 9676.87
  • Altın 4012.642
  • Dolar 38.76
  • Euro 43.0995
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAZelenskiy ve Putin Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek

Güney’e yılda 3 milyon Euro’luk prefabrik ev

» »
Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a bir yılda 15 milyon Euro değerinde mal satışı yapıldı. En çok satılan ürün prefabrik konteyner oldu.
Güney’e yılda 3 milyon Euro’luk prefabrik ev

Halkın Sesi Gazetesi'ndeki habere göre, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a yönelik mal satışında son üç yıldır artış yaşanıyor. Aylık ortalama 1 milyon Euro değerinde satış yapılırken, yıllık toplam satış 15 milyon Euro’ya ulaştı.

En çok satılan ürünlerin başında prefabrik konteyner geliyor. Prefabrik konteynerin toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 22 olarak hesaplandı.

Kuzey’den Güney’e yıllık 3 milyon Euro değerinde prefabrik konteyner satışı yapılırken, 2.3 milyon Euro tutarında ahşap mobilya satışı da dikkat çekiyor. Üçüncü sırada ise 2.2 milyon Euro değerinde çeşitli inşaat malzemeleri yer alıyor. Ayrıca, Güney’e yaklaşık 807 bin Euro’luk balık satışı da gerçekleştirildi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kamuda esnek ve uzaktan çalışma dönemine geçiliyor07 Mayıs 2025 Çarşamba 11:41
  • Güney Kıbrıs'ta kalan Türk mallarıyla ilgili yeni düzenlemeler gündemde01 Mayıs 2025 Perşembe 15:40
  • Kliridis önderliğinde 'DİMAL' partisi kuruldu29 Nisan 2025 Salı 12:44
  • Rum Hükümet Sözcüsü Türkiye’ye yaptıkları teklifi açıkladı28 Nisan 2025 Pazartesi 13:13
  • Hristo'ya İsrail'de protesto hazırlığı! Simon Aykut’un Ailesi Protestoya Hazırlanıyor26 Nisan 2025 Cumartesi 14:13
  • Gardiyanın evinde çok sayıda gizli ve özel belge bulundu23 Nisan 2025 Çarşamba 14:50
  • Güney Kıbrıs’taki refah devleti endeksi Avrupa standardının altında07 Nisan 2025 Pazartesi 12:14
  • Güney Kıbrıs'ta kadınlara gönüllü askerlik yolu açıldı04 Nisan 2025 Cuma 08:38
  • Limasol’da 200 kadar genç taşlı sopalı kavga etti: 13 tutuklu30 Mart 2025 Pazar 16:22
  • Simon Aykut'un davası ertelendi: Bir sonraki duruşma 9 Nisan'da26 Mart 2025 Çarşamba 16:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti