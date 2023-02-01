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Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023)

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Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023)
Günlük burç yorumları (1 Şubat 2023)

KOÇ

Bugün başkalarının görüşlerinden çok kendinize güvenin. Yeni gelir kaynakları keşfederseniz birikimleriniz artabilir. Çevrenizi doğru takip edin derim.

 

BOĞA

Bugün işinize olan bağlılığınız ve seçilmiş bir grup insanın yardımı, sizin için uygun koşulların oluşmasına yol açacaktır. Fırsatları kaçırmamaya bakın.

 

İKİZLER

Bugün zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek, ne kadar üretken olduğunuza bağlı. Bugün çok önemli hayati işlerden kaçınmayı tercih edin.

 

YENGEÇ 

Bugün çevrenizdekilere karşı nazik olmayı öğrenebilirsiniz, bu da görevinizi başarıyla tamamlamanızı kolaylaştırabilir.

 

ASLAN

Bugün işiniz takdir edilebilir ve emeğinizin karşılığını elde edebilirsiniz. Toplumdaki konumunuz bu aralar iyileşebilir.

 

BAŞAK

İş yükünüz ve zihinsel gerginliğiniz nedeniyle, bir aile toplantısına gidemeyebilirsiniz. Çevrenizi ihmal etmemeye bakın.

 

TERAZİ

Konuşmalarınıza dikkat edin. Hassas yanınızı ortaya çıkarmaya bakın.

 

AKREP

Ebeveyninizin uzun süreli hastalıkları varsa iyi haber gelebilir. Muhtemelen iş yerinde kıdemli bir çalışanın size yardımı olacak.

 

YAY

Bugün işiniz iyi gidebilir. Kısa bir iş gezisi ayarlayabilirsiniz. Öğrenci iseniz başarı elde etmek için derinlemesine çalışmanızı tavsiye ediyorum.

 

OĞLAK

Bugün bütçenizi aşmanıza rağmen, finansal güvenceyi yeniden kazanabilirsiniz. Geleceğe daha iyi bakın bugün.

 

KOVA

Bugün, şansınızın yanınızda olacağına güvenebileceğiniz bir gün. Ama mali sorunlarınızı çözmek için biraz çalışmanız gerekecek. Olumlu olun, kazanın.

 

BALIK

Titizliğiniz bir işin aksamadan tamamlanmasını sağlayacaktır. Bir arkadaşınızı veya aile üyenizi evde yardım etmeye ikna etmek zor olabilir. Sabırlı olun!

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