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Günlük burç yorumları (4 Ekim 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 4 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (4 Ekim 2022)

Ay, öğleden önce boşlukta ardından Oğlak burcunda seyrine devam ediyor. Belirsizlikler, öğleden sonra daha anlaşılır bir hale geliyor.

KOÇ

Aile figürlerinin desteği ile ulaşmak istediğiniz konuma olan çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz. Güçlü idealler peşinde olmanız mümkün.

 

BOĞA

Bilgi ve tecrübenizle hükmetmek istediğiniz alanlar mevcut olabilir, iç sesinizin rehberliğine güvenmenizde fayda var.

 

İKİZLER

Finansal özgürlüğünüzü arttırma yoluna gidebilir, çeşitli mali faaliyetlerle kaynaklarınızı bağlamayı düşünebilirsiniz.

 

YENGEÇ

İkili ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda işleri yoluna koymak için uğraşabilirsiniz, partnerlerinizi yönetme eğilimine dikkat edin.

 

ASLAN

Gündelik hayatınızdaki alışkanlıklarınızı revize edebilir, konforu ön plana çıkaracağınız düzenlemelerde bulunabilirsiniz.

 

BAŞAK

Romantik ilişkilere ve duygusal bağ kurduğunuz kişilere mesafeli bir yaklaşımı güvenli bulabilirsiniz. Sorumluluk duygusu keyfinize baskın gelebilir.

 

TERAZİ

Ciddi konuların konuşulacağı aile toplantılarına katılabilirsiniz, uyumlu ve yapıcı bir yapıda olmanız mümkün.

 

AKREP

Net ve doğrudan iletişim kurma yönelimi gösterebilirsiniz, işinize ve yakın çevrenize odaklanarak vakit geçirebilirsiniz.

 

YAY

Ticari faaliyetler, kişisel kazançlarınız ve sahip olduklarınızla ilgilenebilirsiniz. Somut şeyler elde etmek adına istekli olabilirsiniz.

 

OĞLAK

Kendinizle ilgili derin bir farkındalığa erişebilirsiniz, duygusal anlamda biraz daha içe dönmek siz konusu olabilir.

 

KOVA

Önceliklerinizi gözden geçirebilirsiniz, sahip olduğunuz gücü daha verimli kullanacağınız alanlara odaklanabilirsiniz.

 

BALIK

Sosyal ortamlarda daha saygın bir kimlik elde edebilir, adınızdan ve başarılarınızdan söz ettirebilirsiniz.

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