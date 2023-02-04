Günlük burç yorumları (4 Şubat 2023)

KOÇ

Bugün şanslısınız, aile ve iş hayatınızın tadını çıkarabilirsiniz. Evinizi veya iş yerinizi güzelleştirmeye de karar verebilirsiniz. Mutlaka bir şeyler yapın derim.

BOĞA

Duygusal kontrolü koruyun. Aşırı duygusal davranışlar asla sağlıklı değildir. İş hayatında iyi gelişmeler olabilir. Arkadaşlarınızı alaya almayın.

İKİZLER

Şu anda yatırım yapmak gibi finansal işlerle meşgul oluyorsanız kazanan siz olabilirsiniz. Biraz daha dikkatli ve özenli davranın.

YENGEÇ

Eğer bir taşınma planı varsa, şimdi onu uygulama zamanı. Herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmaktan kaçının, başınız feci ağrıyabilir.

ASLAN

Sağlık konusunda endişeleriniz varsa bugün rahat olun. Evde tartışmalı bir konuyu gündeme getirirseniz, mevzu kontrolsüzce büyüyebilir.

BAŞAK

Bugün yeni bir arkadaş edinmeniz için iyi bir fırsat var gökyüzünde. Yaptığınız her şeyde başarılı olacaksınız dersem çok abartmamış olurum.

TERAZİ

Boş uğraşlara para harcamayın. Umut verici göründüğü için varsa yeni girişimlere devam edin. Aileniz taleplerinize karşı çok anlayışlı olacak.

AKREP

Bugün öğrenciler için eğitimleri ile ilgili belirli zorluklar olacak gibi görünmekte. Evde ve iş yerinde doğru dengeyi kurmanız pek mümkün.

YAY

Bugün her görevi dikkatli bir şekilde tamamlarsanız başarılı olursunuz. Bir arkadaşın yardımıyla karmaşık sorunlar çözülecek gibi görünmekte.

OĞLAK

Bugün yakın akrabalarla tanışmak size bazı yararlı bilgiler sağlayabilir. Gençler ve öğrenciler gelecek planlarını hafife almamalı derim.

KOVA

Bugün karı koca arasında anlaşmazlıkları çözmek için yakınınızdaki birilerine yardımınız dokunabilir. Ama siz aile terapisti değilsiniz.

BALIK

Bugün maddi, manevi her alanda kararlar vermeden önce her yeni plan hakkında kapsamlı bir tartışma yapın. İkna olursanız ne ala, başlayın.