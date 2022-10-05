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Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)

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Astrolog Murat İpek'ten 5 Ekim 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…
Günlük burç yorumları (5 Ekim 2022)

Ay, Kova burcuna geçti. Teknolojik aletler, sosyal medya ve sıra dışı şeyler ilginizi çekebilir.

KOÇ

Grup çıkarı veya toplum yararına çalışmalara katılabilirsiniz, aynı anda aynı fikri paylaşan insanlarla bir arada olmaktan keyif alabilirsiniz.

BOĞA

Kalıcı işler yapma tutkusu peşinde koşabilirsiniz, bulunduğunuz konumda veya kurumda uzun soluklu projelerde bulunabilirsiniz.

İKİZLER

Eğitim hayatına yeni bir sayfa açmak isteyebilir, seminer ve konferans gibi aktivitelerde yer alabilirsiniz.

YENGEÇ

Finansal başlıklar gündeminizde, anne veya aile büyüklerinin desteği ile hareket etmeniz mümkün.

ASLAN

İkili ilişki ve ortaklıklarınızda birlik duygusu ön planda, kendinizi ait hissettiğiniz ilişkilerinizde bağlar derinleşebilir.

BAŞAK

Rutinler ve günlük işlerle meşgul olabilirsiniz, yerleşik tarzınızı iş hayatına adapte edebilirsiniz.

TERAZİ

Bir arada olmaktan keyif aldığınız arkadaşlıklarınız ön plana çıkabilir, romantik ilişkilerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz.

 

AKREP

Anlamlı bir aile yaşamı oluşturmaya çalışabilir, mevcuttaki problemlerin çözümüne odaklanabilirsiniz.

YAY

Eğitim öğretim faaliyetleri, kısa süreli yer değiştirmeler gündeminizde olabilir. Yer aldığınız gruplarda aktif rol alabilirsiniz.

OĞLAK

Harcamalarınız üzerinde birtakım kısıtlamalar olabilir, çeşitli giderlerinizi yeniden şekillendirmeniz gerekebilir.

KOVA

Diğer insanların takdir ve beğenisine ihtiyaç duyabilirsiniz, iyi niyetinizi suistimal etmek isteyenlere karşı dikkat etmekte fayda var.

BALIK

Derin düşünceler, kendi varlığınızı başkalarıyla anlamlandırmaya çalışmak söz konusu olabilir. Öznel yargıların ağır basması mümkün.

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