  • BIST 1.492
  • Altın 427,162
  • Dolar 7,1534
  • Euro 8,6351
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 35’i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı

Günlük Hava Durumu ( 02 Şubat 2021 Salı )

» »
Günlük Hava Durumu ( 02 Şubat 2021 Salı )
Günlük Hava Durumu ( 02 Şubat 2021 Salı )

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
ÇAMLIBELPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
LAPTAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
BOĞAZPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C16 °C
ALEVKAYAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C15 °C
ESENTEPEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
GÜZELYURTPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C18 °C
ERCANPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C
BEYARMUDUPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI VE ÇOK BULUTLU°C19 °C

Karpaz

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK.°C18 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS'UN BATISINDA FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR !!!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 YER YER 6 BATISI GÜNEY VE DOĞUDAN 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA YER YER KABA BATISI ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 YER YER 3 BATISI 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI VE ÇOK BULUTLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ.
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük Hava Durumu (28 Ocak 2021)28 Ocak 2021 Perşembe 09:21
  • Pazartesi Gününe Kadar Sağanak Yağmur Bekleniyor27 Ocak 2021 Çarşamba 14:54
  • Günlük Hava Durumu (27 Ocak 2021)27 Ocak 2021 Çarşamba 09:25
  • Yarından itibaren 4 gün sağanak bekleniyor26 Ocak 2021 Salı 12:55
  • Hava bugün nasıl olacak?26 Ocak 2021 Salı 09:07
  • Meteoroloji uyardı.. Yağmur geliyor...25 Ocak 2021 Pazartesi 15:47
  • Sağanak geliyor!25 Ocak 2021 Pazartesi 15:27
  • Hava bugün nasıl olacak?25 Ocak 2021 Pazartesi 09:10
  • Günlük Hava Durumu (23 Ocak 2021)23 Ocak 2021 Cumartesi 09:10
  • Hafta Sonu Sabah Saatlerinde Don Olayı Bekleniyor22 Ocak 2021 Cuma 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti