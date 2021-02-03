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Günlük Hava Durumu ( 03 Şubat 2021 Çarşamba )

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Günlük Hava Durumu ( 03 Şubat 2021 Çarşamba )
Günlük Hava Durumu ( 03 Şubat 2021 Çarşamba )

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 3 İLE 5 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C19 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C19 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C20 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C17 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C17 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C20 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C22 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C21 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C21 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C22 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU°C19 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE TAURUS'TA FIRTINAMSI RÜZGAR MEVCUTTUR!

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU VE YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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